Скорбь прошла? Дмитрия Шепелева заметили на свидании с загадочной блондинкой

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В этом году будет два года, как не стало Жанны Фриске: певица скончалась на 41-м году жизни после продолжительной борьбы с онкологией.

После смерти главной звезды «Блестящих» ее гражданский супруг и отец единственного сына Дмитрий Шепелев замкнулся в себе и долгое время не выходил на связь, лишь изредка отвечая на нападки семьи Жанны.

О личной жизни телеведущего, по понятным причинам, ничего известно не было, однако спустя некоторое время Дмитрий признался, что не исключает возможных новых отношений. А в открытом письме, которое Шепелев написал в годовщину смерти Жанны, телеведущий рассказал о некой женщине, которая помогала ему справиться с горечью утраты.

Что ж, кажется, Дмитрий все-таки окончательно пришел в себя и действительно открыт к новым отношениям. На днях его заметили в одной из кофеен в центре Москвы с загадочной блондинкой, в которой позже СМИ распознали Екатерину Тулупову — создательницу женского клуба «Креативные завтраки» и руководительница студии «Арх. Предмет». По словам очевидцев, встреча Дмитрия и Екатерины не напоминала деловой характер, напротив, пара активно флиртовала и даже держалась за руки. Неужели Шепелев нашел новую любовь?

Очевидно, что Дмитрий эту информацию вряд ли прокомментирует, однако поклонники не очень-то поверили в новые отношения. Дело в том, что летом прошлого года телеведущего уже видели в компании девушки, только брюнетки, с которой он ходил в музей. Так что вполне возможно, что Дмитрий и Екатерина просто хорошие друзья, решившие вместе попить чашечку кофе.

Джерело: graziamagazine.ru