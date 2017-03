Розсилка ВІДПРАВИТИ

Популярность Русланы после «Евровидения» пошла на спад

«Скотч» вспомнил победителей «Евровидения», судьба которых сложилась как удачно, так и не очень

Среди поп-исполнителей и их поклонников царит стойкое убеждение – победителя «Евровидения» ждут аншлаги на концертах, контракты с ведущими музыкальными лейблами, рекламные кампании и мировая слава.

Но обычно происходит следующее: в первые два-три года артист действительно активно гастролирует, выпускает новые синглы и альбомы. По сути, этот отрезок времени – своеобразный пинок, кредит доверия, который выдают артисту и смотрят, оправдает ли он его.

«Скотч»вспомнил нескольких ярких финалистов песенного конкурса и проследил, как сложилась их карьера после победы. Какой-то из этих вариантов ждет и участников «Евровидения 2017», в том числе и исполнителей от Украины группу «Оторвальд» и ее лидера Женю Галича.

Селин Дион (1988 год, Швейцария)

Одна из ярчайших звезд мировой поп-сцены победила на «Евровидении» еще в 1988 году в Дублине с песней Tellement j’ai d’amour pour toi («У меня столько любви к тебе»). В то время девушке с потрясающе красивым голосом до всемирной славы было еще далеко, но именно участие в конкурсе побудило ее продюсера Анжелила сконцентировать усилия на то, чтобы сделать певицу узнаваемой и коммерчески успешной, что мы сегодня и видим.

Сегодня Дион часто называют одним из самых влиятельных голосов поп-музыки. В рейтинге 22 Greatest Voices in Music журнала Blender и MTV она заняла девятое место (шестое из женщин), а в списке The 100 Outstanding Pop Vocalists журнала Cove — четвертое.

Дана Интернэшнл (1998 год, Израиль)

Израильская певица Дана Интернэшнл победила на «Евровидении» в 1998 году с песней Diva. Зрителей покорила и песня, и скандальное прошлое артистки – Дана ранее была мужчиной и сделала операцию по смене пола.

После победы Дана Интернэшнл стала полноценной международной суперзвездой, непрерывно раздающей интервью каналам CNN, BBC, Sky News, MTV и многим другим престижным каналам. Вышедший вскоре сингл «Diva» мгновенно попал на вершины хит-парадов большинства стран Европы, альбом был распродан тиражом более 400 тыс. копий по всему миру. Однако контракт новой многообещающей звезды с музыкальным лейблом Sony так и не был подписан из-за возникших разногласий.

После Дана с большими планами на будущее записала кавер-версию песни Woman In Love Барбры Стрейзанд, однако песня не стала таким хитом, каким была Diva.

В 1999 году альбом Даны Free провалился в Европе, после чего она вернулась в Израиль и начала работу над новыми проектами.

Кстати, на 50-м Евровидении в Копенгагене (Дания) в 2005 году песня «Diva» была выбрана как одна из 14 лучших песен за все время существования Евровидения, однако она даже не попала в пятерку лучших, получив лишь 39 баллов и заняв 13-е место.

Дана пыталась вновь поучаствовать в «Евровидении» в 2011 году, но в финал конкурса не прошла.

Ник Кавана (1993 год, Ирландия)

Сейчас мало кто вспомнит имя этой ирландской певицы, а в 1993 году, после победы в главном песенном конкурсе Европы оно было на слуху. Песня In Your Eyes («В твоих глазах») заняла первое место в ирландском (продержалась на нем 15 недель) и 23-е в британском хит-парадах.

Последующие работы Кавана не смогли достичь уровня «In Your Eyes». Лучшая из них — песня Red roses for me («Красные розы для меня»), записанная совместно с группой The Dubliners («Дублинцы»), достигла 13-й позиции в ирландских чартах. По окончании музыкальной карьеры вновь вернулась к работе на ирландском телевидении.

Опять таки, в 2010 году по результатам национального отбора была вновь выбрана представлять Ирландию на конкурсе Евровидение с песней It’s for you («Это тебе»), но прежнего успеха не повторила, заняв 23-ю строчку в рейтинге.

Lordi (2006 год, Финляндия)

Сложно было представить, что победу в «Евровидении» одержит рок-группа из Финляндии, играющая тяжелый металл и скрывающая свои лица за страшными силиконовыми масками. «Лорди» после победы воспользовались выпавшим судьбоносным шансом сполна.

Победа на конкурсе принесла группе более широкую известность. Альбом The Arockalypse поднялся на первые строчки чартов в Финляндии, Швеции и Греции. Hard Rock Hallelujah вышла отдельным синглом и на неё было снято две версии видеоклипа.

Группа все чаще появлялась в различных телешоу многих стран Европы, а также в США. В ноябре 2006 «Лорди» номинировались на MTV Europe Music Awards, а мистер Лорди (фронтмен коллектика) вручал награды победителям. В 2007 году Lordi выступили на фестивалях Download и Ozzfest, в 2008 на Wacken Open Air. С тех пор группа выпустила несколько альбомов и продолжает активно выступать.

Александр Рыбак (2009 год, Норвегия)

Простые слова, незатейливый мотив: белорус Александр Рыбак стал финалистом с песней Fairytale в 2009 году, представляя на конкурсе Норвегию. Зрители на тот момент устали от зрелищных постановок и простенькая песня белоруса с запоминающейся мелодией сработала ему на руку.

Первые несколько лет на Рыбака действительно обрушилась слава – артист начал выступать не только в Норвегии, но и в Белоруси, Росии, других странах СНГ. Певец создал русскоязычный репертуар, с которым выступал несколько лет. Тем не менее, мировой славы Рыбак не получил и сейчас его концертная деятельность сфокусирована в основном на просторах СНГ и Прибалтики.

Руслана (2004 год, Украина)

Выступление Русланы с композицией Wild Dances в Стамбуле в 2004 году взбудоражило и потрясло европейцев – артистка с триумфом вернулась в Украину. После победы карьера певицы пошла семимильными шагами вверх – Руслана записала несколько альбомов, активно выступала по всей стране и заграницей, позже – была активисткой Майдана, избрана народным депутатом Украины и занималась политической деятельностью.

Руслана стала одним из первых тренеров популярного шоу «Голос країни». Сейчас певица готовится выпустить в свет новый альбом.

Кончита Вурст (2014, Австрия)

Женщина с бородой Кончита Вурст – альтер-эго австрийского певца Тома Нойвирта одержала победу на «Евровидении» с песней Rise Like a Phoenix. Победа Кончиты наделала много шуму – ориентация артиста, его внешность и содержание песни вызвали бурное обсуждение в Австрии и Европе… и обеспечили популярность певцу.

Летом 2014 года Кончита Вурст выступила на гей-прайдах в Европе. Кончита приняла участие в показе коллекции модельера Жан-Поля Готье, продемонстрировав свадебное платье, а также приняла участие в фотосъемке Карла Лагерфельда.

Позже Кончита Вурст стала официальным рекламным лицом крупнейшего австрийского банка Bank Austria. В декабре 2014 года австрийский журнал Profil назвал Кончиту Вурст «Человеком года» вместе с президентом России Путиным.

В 2015 году вышел дебютный альбом Conchita, который менее чем через неделю после релиза получил платиновый статус в Австрии. В феврале 2017 года в интервью немецкому журналу Die Welt Нойвирт заявил о том, что Кончита уже выполнила свою задачу и в скором времени ей придется уйти. По словам артиста, он ещё пока не знает, когда это произойдёт, однако он находится в поисках, и ему хочется попробовать себя в новом образе и создать новую личность — на этот раз уже мужского пола.