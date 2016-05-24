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    Шоу-біз

    Солистка группы The Hardkiss и Дзидзьо превратились в смурфиков

    • Сьогодні, 17:40
    • Розсилка

    Знаменитые музыканты попробовали себя в роли актеров дубляжа

    Украинские музыканты озвучили героев мультфильма «Смурфики: Затерянная деревня».

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    Лидер группы Dzidzio подарил голос Папе Смурфу, а вокалистка The Hardkiss Юлия Санина озвучила Смурфетту.

    Для обоих знаменитостей опыт дубляжа является первым. «Я очень люблю этот мультфильм, я смотрел его еще в детстве, на польском языке, но современная анимация сделала из них на что-то удивительное. Перевоплотиться в героя было не совсем легко. Но когда ты поймешь задачу  тогда труд превращается в праздник. Ты уже в том смурфовском мире, в тех грибах. Мне понравилось! С удовольствием сделал бы это снова!»  поделился Дзидзьо. С персонажем его объединяет то, что он, как и Папа Смурф, все время что-то придумывает и хочет быть лидером, рассказал музыкант.

    «Я очень хотела попробовать себя в озвучивании мультфильма. Это очень интересно и это что-то совершенно новое. Ты должен забыть о себе и полностью проникнуться историей. Если в герое угадывается актер, то актер не отработал по полной»,  уверена Юлия Санина. По словам певицы, ее персонаж немного сумасшедший, очень активный, добрый и игривый.

    Джерело: Апостроф

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