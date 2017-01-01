Тина Кароль ошеломила эпатажным выступлением со своими двойниками

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Во время суперфинала «Голосу країни- 7» звездный тренер шоу исполнила песню «Я не перестану» из нового альбома

Вчера, 23 апреля, на телеканале «1 + 1» состоялся суперфинал вокального шоу «Голос країни-7». В прямом эфире за победу на проекте и главный приз боролись четверо финалистов: Александр Клименко из команды Тины Кароль, Ингрет Костенко из команды Потапа, Анна Кукса из команды Джамалы и Вера Кекелия из команды Бабкина.

В течение прямого эфира своими выступлениями порадовали также звездные тренеры шоу. В частности, и наставница победителя Тина Кароль. Обладательница трех платиновых альбомов и популярная певица исполнила новую композицию «Я не перестану». Песня стала также саундтреком к сериалу «Хороший парень».

Во время суперфинала звезда появилась в ярком бело-красном образе вместе с пятью двойниками. Во время эпатажного выступления со стульями Тина Кароль буквально заставила «воспламеняться» сцену.

Заметим, песня «Я не перестану» вошла в новый альбом певицы, который выйдет в этом году. Осенью она также планирует провести всеукраинский тур 35 городами Украины и выполнит более 55 сольных концертов с невероятными номерами.

«Это будет новая история - история каждой женщины», - отмечает Тина Кароль.