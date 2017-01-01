Адвокат пояснила, чому голову ДФС не покарають за наявність паспорту іноземної держави

Прес-конференція

Учасники: Ольга Поєдинок



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В Україні не заборонено наявність паспортів та громадянства іноземних держав громадянами України. Новий закон про Державну Службу, який обмежує право перебувати на державній службі через наявність іншого громадянства окрім українського , було прийнято в 2016 році. Відсторонений нині голова ДФС приступив до виконання своїх обов’язків у 2015 році. З юридичної точки зору до нього не можна застосувати дію нового закону про Державну службу. Таку думку висловила Ольга Поєдинок, адвокат, докторант кафедри міжнародного права Інституту міжнародних відносин КНУ ім. Т. Шевченка, Голова Правління Громадської організації "Студія сучасного права", член Громадської ради при Державній міграційній службі України під час прес-конференції в прес-центрі Главкома.

З 1 травня 2016 року в Україні діє новий закон Про державну службу, в якому встановили обмеження щодо вступу на державну службу. Якщо особа має громадянство іншої держави, вона не може перебувати на державній службі. Окрім того це є підстава для втрати можливості продовжувати державну службу.

За словами юриста-міжнародника, у випадку з Романом Насіровим, у якого нещодавно було знайдено паспорт Великої Британії, то ситуація не однозначна. Адже за повідомленнями паспорт іноземної держави він отримав у 2012 році, очолив фіскальну служу у 2015 році, а закон вступив в дію в 2016. Отже, виникає питання, чи можна новий закон Про державну службу застосувати у зворотньому напрямку.

«Я не стверджую, що новий закон не можна застосувати до Насірова. Але з формально юридичної точки зору виникають питання щодо його застосування», - говорить Поєдинок.

В Україні не передбачена відповідальність за множинне громадянство, оскільки множинне громадянство не заборонене. Але Поєдинок звертає увагу, що у правовідносинах таких громадян, якщо вони мають на руках кілька паспортів іноземних держав і відповідно потенційно і громадянство цих держав, все одно залишаються громадянами України.

«За Українським законодавством діє формула принципу єдиного громадянства, тобто не може бути громадянства за адміністративно-територіальною ознакою, наприклад, Вінницької області чи АР Крим. Адже Україна – унітарна держава. Якщо громадянин України набув іноземного громадянства, яким би чином він це не зробив, то він все одно у правовідносинах з Україною залишається громадянином України. Для органів державної влади така особа і індивід буде залишатися виключно як громадянин України і його іноземні громадянства не повинні братися до уваги», - зазначає адвокат.

Поєдинок також висловила занепокоєння, що суддя під час обрання запобіжного заходу для відстороненого голови ДФС Романа Насірова не з’ясував питання вільного перетину ним кордонів Великої Британії.

«В судді, коли вирішувалося питання про обрання запобіжного заходу, Насірова запитували, чи є він громадянином Великої Британії. На що Насіров абсолютно правильно відповів, що він є громадянином України. На місці судді треба було б спитати, чи є у вас документ, що дозволяє вам безперешкодний в’їзд на територію Великої Британії. Тому, обираючи запобіжний захід, суддя повинен був переконатися, наскільки Насіров є вільним пересуватися по світу. Бо якщо у нього є паспорт Великої Британії, то існує висока імовірність того, що він буде їздити із тим паспортом по світу і ніхто його потім не зловить», - каже Поєдинок.

Адвокат також звертає увагу, що депутати не є державними службовцями, отже, перебуваючи на виборній своїй посаді, вони можуть мати кілька паспортів іноземних держав. Це не є перешкодою для їхньої діяльності у парламенті.

«Колекціонування паспортів іноземних держав – це як колекціонування автомобілів. З одного боку це хобі для душі, а з іншого боку – переслідує практичну мету. Бути громадянином якоїсь держави це означає користуватися усіма можливими найширшими спектрами прав, які держава може запропонувати людям, а саме політичні, виборні соціально-економічні права. Люди не потребують дозволу на працевлаштування, і ще один важливий аспект - можливість вільного перетину кордонів держави, паспорт якої є на руках в громадянина. Наприклад, держава шенгенської зони, людині вже не потрібно брати візу. Це дуже зручно бути громадянином більше, ніж однієї держави для фізичної особи» , - зазначає юрист - міжнародник.

Поєдинок стверджує, що врегулювати питання наявності паспортів інших іноземних держав не можливо. «Можна понаписувати і прийняти будь-які закони. Але механізму втілення як відслідковувати хто має інше громадянство, а хто ні, практично неможливо. Бо одна держава відповість на запит України, як от у випадку з Насіровим Велика Британія надала інформацію, а інша держава, наприклад, Росія, може проігнорувати запит держави України», - резюмувала Поєдинок.

Прес-центр Главкома також радить переглянути запис прес-конференції