Експерт пояснив, чому на АЗС ціна нафтопродуктів зростає

Прес-конференція

Учасники: Сергій Куюн



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото з відкритих джерел

2017 рік розпочався із підвищення цін на нафтопродукти. Пройшло кілька етапів підвищення, в результаті чого середні ціни виросли на 50-70 копійок за літр. У найближчий час відбудеться ще одне підвищення від 50 копійок до однієї гривні. Про це розповів директор консалтингової компанії «А-95» Сергій Куюн під час прес-конференції в прес-центрі Главкома.

Експерт зазначає, що протягом десяти днів відбудеться ще одне зростання ціни на нафтопродукти в мережах АЗС від 50 копійок до однієї гривні за літр.

За його словами основною причиною підвищення вартості нафтопродуктів є ще грудневе підвищення цін, котре було викликане рішенням країн ОПЕК при підтримці країн, які не входять в ОПЕК, про зниження видобутку нафти. «Домовленостей було досягнуто 29 листопада 2016 року і ринок на нього відреагував підвищенням з 50доларів за барель це і була кінцева мета цих домовленостей, щоб розбудити ціни і покращити цінову картину для компаній, які займаються видобутком енергоресурсів. Спочатку на ці події відреагував гуртовий ринок, який виріс на 13% . Однак роздріб попри очікувань не продублювала цю динаміку. Були також очікування, що ціна вгамується, але цього теж не відбулося», - говорить Куюн.

Директор консалтингової компанії «А-95» також називає і другу причину зростанню ціни нафтопродуктів. «З 2017 року відбулися зміни до Податкового кодексу, в результаті яких було ліквідовано акциз з роздрібних продажів. І відповідно було збільшено базовий акциз на нафтопродукти (дизель, скраплений газ, бензин), який тепер сплачується на кордоні або в місцях виробництва. В минулому році його сплачували АЗС. Це призвело до того, що деякі недобросовісні АЗС не сплачували цей роздрібний акциз. Вони працювали в тіні. Таких недобросовісний 50% на ринку», - говорить Куюн.

Він також додає, що тепер ці «тіньовими» повинні купувати все на загальних підставах. Як наслідок конкурента ситуація змінилася. Роздрібний акциз складав 1 грн 20 коп. і його несплата дозволяла працювати з більш меншою ціною за літр нафтопродукту. Однак, після згаданих податкових змін всі опинилися в рівних умовах і частина так званого дешевого ринку втратила свою преференцію.

Прес-центр Главкома також пропонує переглянути запис прес-конференції