Як Росія готує найманців для війни проти України

Прес-конференція

Учасники: Валентин Бадрак, Михайло Самусь



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Фото з відкритих джерел

Створення Територіальних Військ в складі ЗС РФ розпочалося у 2013 р. У кожному військовому окрузі ЗС РФ були створені Командування резерву. Передбачалось, що у воєнний час саме вони будуть займатися мобілізацією, формуванням нових частин та з'єднань. Офіцери – кадрові військові ЗС РФ, особовий склад – наймані «резервісти» різного походження, які набираються в Росії через військкомати і проходять підготовку до перекидання на окуповані території у Новочеркаську. Про це розказав військовий експерт, заступник директора ЦДАКР з міжнародних питань Михайло Самусь під час прес-конференції в прес-центрі Главкома.

Після підписання Мінcьких домовленостей у вересні 2014 року і стабілізації лінії розмежування між українськими та російськими військами, Росія почала створення груп окупаційних військ на Донбасі.

До того часу, на території України діяли групи спецназу, окремі нерегулярні збройні групи під керівництвом ГРУ та ФСБ, а також розрізнені батальйонні тактичні групи ЗС РФ, які проводили операції на кшталт захоплення Слов’янська чи організацію бунтів у Донецьку, Горловці, Луганську, інших містах Донбасу. Всі ці групи діяли під прямим керівництвом ГРУ ГШ ЗС РФ та ФСБ РФ.

Вже через рік (листопад 2015 року) було фактично сформовано загальновійськову армію ЗС РФ у складі 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) армійських корпусів, які склали російський окупаційний контингент на території України.

З січня 2015 року, було створено умови для перетворення 1 та 2 АК на об’єднання, повністю сформовані з військовослужбовців контрактної служби. У січні 2015 року президент РФ ухвалив указ, відповідно до якого громадянин будь-якої країни може вступати на контрактну службу до ЗС РФ, якщо він розмовляє російською мовою і не мав судимостей. В результаті, всі бойовики, які знаходилися в різноманітних підрозділах на окупованій території отримали можливість підписати контракти і стати військовослужбовцями ЗС РФ. Таким чином, незалежно від громадянства чи алгоритму легалізації на окупованій території, з початку 2015 року 1 та 2 АК ЗС РФ перетворились на регулярні об’єднання російської армії.

Управління 1 та 2 АК здійснюється ГШ ЗС РФ через Центр Територіальних військ Південного військового округу ЗС РФ (колишнє 12 Командування резерву, м.Новочеркаськ, Росія). Центр ТВ відповідає за комплектування 1 та 2 АК особовим складом та озброєнням.

Чому окупаційні війська в Україні формуються та діють у складі Територіальних військ?

Створення ТВ в складі ЗС РФ розпочалося у 2013 р. У кожному військовому окрузі ЗС РФ були створені Командування резерву. Передбачалось, що у воєнний час саме вони будуть займатися мобілізацією, формуванням нових частин та з'єднань. Командування резерву також відповідали за діяльність військкоматів та баз зберігання та ремонту військової техніки. На цей час, вони переформовані на Центри територіальних військ.

У вересні 2014 року на стратегічному КШН «Схід-2014» на базі 392-го окружного навчального центру Східного військового округу було розгорнуто батальйон територіальної оборони. На командні посади (командир, начальник штабу, командири рот) були призначені кадрові офіцери. Батальйон чисельністю 350 чоловік було укомплектовано резервістами, набраними через військкомати.

Саме таким чином здійснювалося формування 1 та 2 АК ЗС РФ на окупованих територіях.

Офіцери – кадрові військові ЗС РФ, особовий склад – наймані «резервісти» різного походження, які набираються в Росії через військкомати і проходять підготовку до перекидання на окуповані території у Новочеркаську.

Техніка озброєння для 1 та 2 АК надходить з баз зберігання на території РФ. Це видно з офіційних даних чисельності ОВТ, яка зберігається на цих базах.

Усього у складі 1 та 2 АК знаходиться 7 мотострілецьких, 2 артилерійські бригади, 2 мотострілецьких та 2 комендантських полка, 3 окремих танкових батальойни, 2 зенітно-ракетні дивізіони, 6 батальйонів бойового забезпечення (управління, охорони, розвідки, спеціального призначення). 4 батальйони тилового забезпечення, 4 окремі роти (інженерні, 2 роти РЕБ), 13 батальйонів територіальної оборони.

Структура бригад, батальйонів є стандартною для ЗС РФ, але з урізаними штатами. Менше мотострілецьких батальйонів, скорочений протитанковий компонент (батарея), розвідрота замість розвідбатальйону.

Діяльність 1 і 2 АК здійснюється за стандартами (статутами і настановами) збройних сил РФ.

Навчання та тренування у 1 і 2 армійських корпусів проводяться в єдиній системі оперативної, бойової та мобілізаційної підготовки Південного військового округу ЗС РФ. Це було підтверджено у серпні-вересні ц.р під час стратегічних командно-штабних навчань «Кавказ-2016».

Запаси матеріально-технічних засобів (боєприпасів, пального тощо) підтримуються поставками з Росії.

Фінансування окупаційного угруповання здійснюється з бюджету Міністерства оборони Росії.

Незалежно від громадянства чи алгоритму легалізації на окупованій території, всі військовослужбовці зі складу 1 та 2 АК ЗС РФ (тобто, російської окупаційної групи військ на Донбасі) є військовослужбовцями ЗС РФ або російських спецслужб.

При цьому, всі ці військовослужбовці, а також так звана «влада» в окупованому Криму та Донбасі є кримінальними злочинцями за нормами законодавства України та міжнародного права.