«Референдум і опір у Західній Сахарі»

Прес-конференція

Учасники: Іара Лі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У прес-центрі Главкома відбулася презентація фільму "Рефендум і західна Захара" режисерки Іари Лі. Фільм розповідає про життя і боротьбу мешканців Західної Сахари під окупацією. Події фільму перегуються з подіями на окупованих територіях України. Адже окупанти себе однаково поводять. Свою владу вони здійснюють завдяки насиллю.

Західна Сахара залишається останньою африканською колонією, яка живе під марокканської окупацією. З 1991 року народ Західної Сахари чекає на референдум, який повинен дати його державі незалежність. За ці роки сформувалося нове покоління активістів і митців, які пропонують свої методи ненасильницького опору. Фільм Іари Лі – це хроніка їхнього життя, яка також відображає процес формування генерації за окупаційного режиму.

«Я знімала свій фільм у важких умовах. Адже з копованих територій мене виганяли. Але мені хотілося донести інформацію про те, як живуть місцеві мешканці під окупацією, чого вони прагнуть, і як вони готові боротися за свою свободу і незалежність. Під час роботи над фільмом я зрозуміла, що культурний спротив теж дуже дієвий у боротьбі за свободу», - говорить Лі.

Іара Лі живе і працює в США, родом із Бразилії, з корейськими коріннями. Іара створила організацію під назвою Cultures of Resistance. Місія організації – інформування громадськості про проблеми соціальної та економічної справедливості, сприяння миру і захист прав людини.

«Мій фільм не був такий відомий. Але оскільки влада Мароко його забороняла для показу, навіть в інших країнах вона стаивла ультиматуми щодо його показу, то завдяки таким діям він і викликав гучний інтерес», - сказала режисерка.

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