У Києві почастішали випадки замурування вуличних котів у підвалах будинків

Прес-конференція

Учасники: Олександра Мизінова, Вікторія Кирилюк



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото з відкритих джерел

Через збільшення кількості випадків замурування котів в підвальних приміщеннях житлових будівель зоозахисні організації Києва звернулись до мешканців та влади міста з проханням зважити на цю ситуацію. А також попросили всіх небайдужих до безпритульних тварин підписати петицію, що визнати вуличних котів частиною екосистеми міста. Такі думки озвучили Олександра Мизінова, директор притулку для бездомних тварин «Сіріус»; Вікторія Кирилюк, волонтер, авторка петиції про визнання вуличних котів частиною екосистеми міста Києва, під час прес-конференції в прес-центрі Главкома.

«Часто в Києві трапляються такі випадки, коли утеплюючи на зиму будинки ЖЕКИ чи правління ОСББ повністю замуровують всі вікна підвалів не залишаючи жодного отвору. Від цього дуже страждають вуличні коти, для яких підвал це єдине місце де вони можуть сховатися від небезпеки, погрітися. На жаль, котів часто замуровують заживо в підвалах, також виганяють, або ж труять чи вивозять», - говорять зоозахисники.

Волонтери склали пам’ятку для киян, яка дозволить зберегти життя тваринам.

1. При утепленні підвальних вікон потрібно залишити 1-2 невеликі отвори у звичних для котів місцях або зробити спеціальні дверцята для входу-виходу котів. Запевняємо, це ніяк не вплине на теплоефективність Вашого будинку. Навпаки, забезпечить необхідну вентиляцію та зменшить кількість гризунів та «підвальних бліх» в підвалі. Якщо отвір замуровано, будь ласка, разом з сусідами негайно звертаєтесь до ЖЕКу чи правління з вимогою залишити невеличкий вхід до підвалу котам. Мешканці будинку є співвласниками підвалів отже можуть ініціювати подібну вимогу

2. Коти – дуже чистоплотні тварини, вони не ходять в туалет там де живуть.

3. Коти не заносять в підвал «підвальних бліх». Підвальні блохи з’являються та розмножуються в підвалах через дуже сприятливі умови - вологість та вогкість, відсутність вентиляції та сонячного світла, присутність щурів та мишей, а також, різного бруду.

4. За можливості разом з опікунами котиків та з залученням зоозахисних організацій організувати стерилізацію кішок, що живуть у підвалі Вашого будинку.

Для того щоб захистити тварин було створено петицію – «Визнати вуличних котів частиною екосистеми міста Києва, дозволити їм вільно жити в підвалах, горищах та інших місцях їх постійного перебування та знищувати гризунів»

«Прийняттям подібної постанови ми задекларуємо гуманне та відповідальне ставлення до тварин. Також, піднімемо рівень обізнаності киян, щодо поводження з безпритульними котами, запропонуємо гуманні рішення скорочення та стабілізації кількості безпритульних котів шляхом їх біостерилізації та проведення вакцинації. Сформуємо та впровадимо інститут опікунства та адопції вуличних котів», - говорить автор петиції, волонтер Вікторія Кирилюк.



Зоозахисники просять киян підтримати петицію та закликають пам’ятати, що тварини відчувають страх, біль, голод, холод так само як люди.

Прес-центр Главкома також пропонує переглянути запис прес-конференції