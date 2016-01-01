У Києві відбудеться вечір поезії та плейбек-театру жестовою мовою

Прес-конференція

Учасники: Наталія Вайнілович, Олександра Смірнова



Розсилка ВІДПРАВИТИ

22 грудня о 19-00 у Національному музеї Тараса Шевченка (бульвар Т. Шевченка, 12) відбудеться поетично-театральний вечір, де українські поети читатимуть власні вірші жестовою мовою, а плейбек-театр гратиме історії, спогади чи асоціації з життя глядачів, які викликали прочитані вірші. Подія буде супроводжуватися послідовним перекладом на жестову мову. Про це розповіли організатори заходу під час прес-конференції в прес-центрі Главкома.

Станом на 2008 рік в Україні проживає близько 1,3 мільйони людей, що мають вади слуху.

На різних рівнях – від музеїв і кінотеатрів до лікарень, навчальних аудиторій і державних установ важливо створювати безперешкодність культурного та соціального життя. «Це вимагає від суспільства лише бажання і розуміння. Люди з вадами слуху можуть бути повністю інтегровані, так, як це є сьогодні в інших країнах світу», - говорить Наталія Вайнілович, організаторка соціально-культурного проекту «АРТ-Плейбек»,ведуча Збірної плейбек-театрів Києва, практик театру, який працює зі спільнотами та громадами.

Олександра Смірнова, співорганізаторка Соціального проекту «Почути», говорить, що поети активно відгукнулися на ідею організувати такий захід, який міг би інтегрувати людей з вадами слуху в суспільство, і дати можливість чуючим людям зрозуміти тих, хто не може чути. «Кожен поет вивчав мову жестів і для них це наче дати друге життя своїм віршам», - продовжує Смірнова.

Участь у заході візьмуть:

Поети: Олександра Шаліна, Світлана Дідух-Романенко, Наталія Лелюх, Оксана Боровець, Таня-Марія Литвинюк, Катя Волошина

Актори: Максим Миколишин, Тамара Наук, Аліна Хащевич, Максим Чубик

Музиканти: Splash Band (Alex May, Анна Винниченко)

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