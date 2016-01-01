За роки окупації з Криму виїхало 50 тисяч осіб - експерти

Прес-конференція

Учасники: Тарас Березовець, Ататолій Засоба



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Станом на 19 грудня 2016 року на облік поставлено 1 658 206 внутрішньо переміщених осіб. З анексованого півострову виїхало 50 тисяч громадян України. Кожен десятий переселенець проживає в Києві та Київській області. Про це розповіли Тарас Березовець,засновник проекту Free Crimea, та Ататолій Засоба, засновник ГО «Кримська діаспора», під час прес-конференції в прес-центрі Главкома

Засоба розповів про те, що ще до оголошення Росією анексії Криму, в кримчан були заблоковані картки та депозити. За його словами, переселенці з Криму до сих пір мають клопіт із виплатою депозитів. «Ми вітаємо націоналізацію Приват банку. У нас є надія, що зароблені кошти громадян, які тікали від окупаційної влади з півострова, повернуться до них. Адже людям потрібно і житло купувати, і на навчання витрачати, і на лікування та оздоровлення», - говорить Засоба.

Станом на 19 грудня 2016 року за даними Мінсоцполітики на облік поставлено 1 658 206 осіб. «1 096 992 родин звернулося за виплатами. 1 007 837 родин отримало ці виплати. За 2016 рік сума виплат становила 2, 934 млрд грн.», - зауважив Березовець.

Пропонуємо також переглянути запис прес-конференції «Кримські переселенці в цифрах та фактах.2016». Запрошені учасники конференції: Тарас Березовець,засновник проекту Free Crimea Ататолій Засоба, засновник ГО «Кримська діаспора»



