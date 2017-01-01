Цього року до України завітають президенти ЄА та ІААФ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Збірна України з легкої атлетики востаннє отримає екіпірування від компанії Nike

Під час чемпіонату Європи-2017 у приміщенні, окрім безпосередньо змагань, традиційно відбулося чимало інших подій, які мають вплив на розвиток королеви спорту.

У ділових зустрічах, перемовинах, дискусіях за участю легкоатлетичних лідерів континенту брали участь і представники Федерації легкої атлетики України. Зокрема, їм вдалося досягти остаточних домовленостей про візит до України 10–13 травня президента Європейської атлетики Свена-Арне Хансена. Перебування у нас норвезького високопосадовця буде доволі насиченим, і вже узгоджено попередню його програму.

Також відповів попередньо згодою на запрошення президента ФЛАУ Ігоря Гоцула відвідати Україну президент ІААФ Себастьян Кое. Візит заплановано на осінь цього року.

На жаль, не всі новини такі позитивні. Стало відомо, що найближче засідання Ради ЄА у квітні відбудеться не у Києві, як планувалося раніш, а в Парижі. Захід було перенесено до французької столиці з певних стратегічних міркувань ЄА.

Найближчого літа, напередодні чемпіонату світу – 2017, збірна України з легкої атлетики востаннє отримає екіпірування від компанії Nike. Термін дії контракту між ФЛАУ та американським виробником спортивних товарів на цьому сплине. З огляду на останні скандали у світовій легкій атлетиці, компанія Nike вирішила змінити маркетингову політику співпраці з цим видом спорту.

Досить багато часу керівництво ФЛАУ приділило обговоренню участі українських фахівців у різноманітних навчальних програмах ЄА – тренерських та суддівських семінарах, тощо. Досягнуто домовленостей як про проведення низки таких міжнародних заходів в Україні, так і про участь українських спеціалістів у подібних програмах за кордоном. Наразі складається перелік пріоритетних освітніх напрямків, найбільш для нас актуальних та цікавих.

Джерело: Федерація легкої атлетики України