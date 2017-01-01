Джима посіла десяте місце в мас-старті Кубка світу з біатлону

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Вперше в кар'єрі перемогу на етапі КМ святкувала німкеня Надін Хорхлер

В Антхольц-Антерсельві пройшов жіночий мас-старт у рамках етапу Кубка світу з біатлону. Україна тут представляла лише

На жаль, нашій біатлоністці не вдалося включитися в боротьбу за п'єдестал. З трьома промахами Джима фінішувала лише на десятому місці.

А перемогу несподівано для всіх здобула німкеня Надін Хорхлер. Пішовши з останнього вогневого рубежу за спиною Габріели Коукалової, Надін не тільки не відстала від іменитої суперниці, але і перед фінішем обігнала її. Габріела Коукалова так захопилася суперництвом з Хорхлер, що у неї потім не вистачило сил захистити і друге місце від Лаури Дальмаєр.

Результати мас-старту:

1. Надін Хорхлер – 36.11,5 (0 + 0 + 0 + 0)

2. Лаура Далмаєр – +3,1 (1 + 0 + 0 + 2)

3. Габріела Коукалова – +8,0 (1 + 1 + 0 + 0)

...

10. Юлія Джима – +32,0 (1 + 1 + 0 + 1)

Джерело: segodnya.ua