  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Джима посіла десяте місце в мас-старті Кубка світу з біатлону

    • Сьогодні, 17:33
    • Розсилка

    Вперше в кар'єрі перемогу на етапі КМ святкувала німкеня Надін Хорхлер

    В Антхольц-Антерсельві пройшов жіночий мас-старт у рамках етапу Кубка світу з біатлону. Україна тут представляла лише Юлія Джима.

    На жаль, нашій біатлоністці не вдалося включитися в боротьбу за п'єдестал. З трьома промахами Джима фінішувала лише на десятому місці.

    А перемогу несподівано для всіх здобула німкеня Надін Хорхлер. Пішовши з останнього вогневого рубежу за спиною Габріели Коукалової, Надін не тільки не відстала від іменитої суперниці, але і перед фінішем обігнала її. Габріела Коукалова так захопилася суперництвом з Хорхлер, що у неї потім не вистачило сил захистити і друге місце від Лаури Дальмаєр.

    Результати мас-старту:

    1. Надін Хорхлер – 36.11,5 (0 + 0 + 0 + 0)
    2. Лаура Далмаєр – +3,1 (1 + 0 + 0 + 2)
    3. Габріела Коукалова – +8,0 (1 + 1 + 0 + 0)
    ...
    10. Юлія Джима – +32,0 (1 + 1 + 0 + 1)

    Джерело: segodnya.ua

    біатлон
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ