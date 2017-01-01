Макгрегор підписав контракт на бій з Мейвезером

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Поєдинок за правила боксу планують організувати в Лас-Вегасі

Супердвобій між бійцем змішаних єдиноборств Конором Макгрегором і непереможеним боксером Флойдом Мейвезером став на крок ближчим. Макгрегор заявив, що поставив підпис під контрактом, повідомляє boxing-mma.

"Перша і найважливіша частина контракту підписана. Тепер ми чекаємо підписи з боку команди Мейвезера", – заявив Макгрегор.

Раніше ходили чутки, що бій Макгрегора та Мейвезера, за правилами боксу, відбудеться 10 червня в Лас-Вегасі на арені, яка вміщує 20 тисяч глядачів. Однак часу залишається зовсім мало, тому дата бою напевно буде перенесена.

Називалися і ймовірні гонорари спортсменів. Флойд, нібито, отримає 100 мільйонів доларів, а Конор – 75 млн доларів.

Нагадаємо, що 40-річний Мейвезер провів 49 боїв в професійній кар'єрі, в яких здобув 49 перемог (26 нокаутом).

28-річний Макгергор провів 24 бої за правилами ММА, 21 з яких він виграв (18 нокаутом) і зазнав 3 поразки.

Джерело: segodnya.ua