Рекорди і перемога українських легкоатлетів у Варшаві

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Рекордним і переможним – саме таким став Orlen Warsaw Marathon для українських легкоатлетів

2:35.55

Особистий рекорд і п’яте місце – такий підсумок виступу. Серія успішних стартів на коротших дистанціях восени переросла в успіх на квітневому марафоні серії IAAF Silver Label Road Races. Зі свого попереднього досягнення (2:39.27 год), показаного у жовтні на чемпіонаті України з марафону, Михайлова скинула майже чотири хвилини –. Та попри це спортсменка залишилася не дуже задоволеною, про що розповіла у коментарі журналістам «Жорсткої атлетики»: «Багато хто може сказати, що я “зариваюся”, але я не задоволена. Готовність була високою і очікування були вищими. Біг склався так, що група дівчат бігла на 2:30, і мені було з ними не по дорозі. Але мені пощастило: першу половину я пробігла з одним з чоловіків за 1:16,22, але потім він відстав. Ми вибігли в поле – і вітер став ще сильніше. Коли він переставав, я бігла, починався – повзла. Результат вважаю цілком логічним, з огляду на мої осінні результати на 10 км. Допомогла, звичайно, хороша підготовка на зборах, раніше не могла собі їх дозволити».

Переможницею жіночого марафону стала білоруска Настасія Іванова (2:28.44 год).

Дмитро Барановський серед чоловіків фінішував сьомим з часом 2:17.18 год. У переможця, кенійця Фелікса Кімутаі, - 2:10.34 год.

Переможною для українців стала дистанція 10 км серед чоловіків. Дмитро Лашин переміг на ній з результатом 29.02 хв, залишивши в одній і двох секундах позаду кенійців Джоеля Майна Мвангі і Домініка Маілу Мусиімі відповідно. Олександр Матвійчук замкнув шістку найсильніших (29.53 хв).

«Суперників у мене тут було п’ятеро: 3 кенійця, поляк і співвітчизник Саша Матвійчук. Усі дуже сильні і претендували на перші місця», - розповів Лашин журналістам «Жорсткої атлетики». А щодо підготовки і мети на цей сезон додав: «У мене була проблема, я довго не міг нормально тренуватися в повну силу. Останній місяць вдалося зробити хороші тренування, але не очікував, що пробіжу тут добре. Це був контрольний старт перед чемпіонатом України. Він показав, що я добре готовий. Я дуже радий, що форма гарна. Попереду Кубок Європи. Мета цього сезону для мене – набрати максимальну форму, щоб отримати медаль Кубка Європи з бігу на 10 000 метрів у Мінську».

На цій же дистанції серед жінок Наталія Батрак з особистим рекордом була п’ятою (34.04 хв), а першою фінішну лінію перетнула Свєтлана Куделіш з Білорусі (33.12 хв).

Джерело: Федерація легкої атлетики України