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    Тренери чемпіонів та призерів чемпіонату світу з легкої атлетики отримають медалі

    • Сьогодні, 15:20
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    Організатори змагань оголосили про нововведення

    Про роль тренера у підготовці спортсмена і про важливість їхньої співпраці говорилося дуже багато. Тренери отримували нагороди на щорічній церемонії нагородження в своїх країнах і за їх межами. Але ще жодного разу їм не вручалися медалі чемпіонатів світу.

    Ті завжди діставалися лише учням. Але за 100 днів до початку чемпіонату світу – 2017 організатори змагань оголосили про нововведення: в Лондоні медалі отримають не тільки атлети, а й тренери чемпіонів та призерів турніру.

    Тема медалей для тренерів буде схожою на ту, яку використовують для медалей для легкоатлетів, але вони відрізнятимуться дизайном. Обидві медалі представлять уже в травні. А чемпіонат світу Лондон прийме 4–13 серпня 2017 року.

    «Ми надзвичайно горді тим, що саме на нашому чемпіонаті світу вперше вручатимуть медалі тренерам. І ми дуже вдячні IAAF за те, що вони підтримали нас у цьому питанні», – заявив директор чемпіонату Нільс де Фос.

    Джерело: mir-la.com

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