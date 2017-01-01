Українці стартували з найкращого результату сезону в Європі на ЧЄ з легкої атлетики

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3 березня у Белграді стартував чемпіонат Європи з легкої атлетики у приміщенні

З найкращим результатом сезону в Європі у фінал зі стрибків у довжину вийшов Сергій Никифоров. У другій спробі він приземлився на позначці особистого рекорду (8,18 м) і тим самим ще й виконав норматив для участі у чемпіонаті світу-2017 у Лондоні.

Кваліфікаційний норматив у цій дисципліні складав 7,90 м. На жаль, Владиславу Мазуру не вдалося його виконати. З результатом 7,58 м дебютант таких змагань 15-й.

Тримаючись за спинами суперниць, Ольга Бібік на фініші 400-метрівки зуміла їх обігнати і стати другою (53,80 с). До наступного кола напряму виходили саме по дві перші атлетки. У попередньому забігу відбулося зіткнення спортсменок у лідируючій групі, у результаті чого чешку Денісу Росолову лікарі забрали з арени на ношах.

Ще одна українка, Тетяна Мельник, подолала дистанцію за 55,18 с і не зуміла пройти до півфіналу.

Без українців пройде півфінал з бігу на 400 метрів серед чоловіків. Євген Гуцол у своєму забігу два заключних віражі пробіг по другій доріжці, намагаючись обійти німця Марвіна Шлегеля, який біг третім; проте той настільки зміщався праворуч, що на фінішній прямій відтіснив Євгена взагалі на четверту доріжку. Зазначимо, що зіткнень спортсмени уникнули. Таким чином, Гуцол четвертий у своєму забігу і з результатом 47,77 с 18-й у підсумковому протоколі першого кола. У Віталія Бутрима час на одну соту ліпший і 17-та позиція. Додамо, що до півфіналу виходили по два перших атлета з кожного забігу і ще двох добирали за часом.

Анастасія Ткачук за часом вийшла до півфіналу з бігу на 800 метрів. Її результат, 2.04,62 хв, сьомий за підсумками першого кола. Ользі Ляховій не вдалося пройти далі – 2.06,33 хв.

Анна Плотіцина у своєму забігу фінішувала другою (8,00 с) і напряму вийшла до півфіналу з бігу на 60 метрів з бар’єрами. Не вдалося цього зробити ще одній українці, Олені Яновській (8,33 с).

Два заступи і спроба на 16,06 м залишила поза числом фіналісток зі штовхання ядра Ольгу Голодну. Медалі у цій дисципліні розіграють уже сьогодні, у вечірній частині програми.

Результату 13,31 м не вистачило Руслані Цихоцькій для виходу до фіналу з потрійного стрибка.

Програму ранкової частини змагань штовханням ядра завершували п’ятиборки. Дебютантка чемпіонатів Європи серед дорослих Аліна Шух після трьох видів посідає десяте місце. 60 метрів з бар’єрами вона подолала за 8,99 с, настрибала у висоту 1,84 м і штовхнула ядро на 13,22 м. Медалі у цьому виді розіграють уже сьогодні. У вечірній частині програми на дівчат чекають стрибки у довжину і 800 метрів.

Джерело: Федерація легкої атлетики України

Джерело: 24 канал