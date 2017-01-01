Українець Мисливчук – бронзовий призер Кубка Європи з метань

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Володимир виграв медаль у перший день змагань

11 березня у Лас-Пальмас-де-Гран-Канарія почався Кубок Європи з метань. У перший день змагань медаль виграв українець

У змаганнях з метання молота U23 Мисливчук у заключній, шостій спробі встановив особистий рекорд (69,47 м) і став з цим результатом третім.

Владислав Подавалов завершив змагання з метання диска U23 15-м (51,69 м).

Жінки U23. Тетяна Кравченко була 13-ю зі штовхання ядра (13,57 м), а Анастасія Іванова у фіналі В з метання списа посіла восьме місце (45,55 м).

Чоловіки. Микита Нестеренко був шостим у фіналі А з метання диска. Найкращою у нього була третя спроба, у якій він показав 59,57 м. Олександр Ничипорчук метнув спис на 77, 35 м і посів четверте місце у фіналі А.

Жінки. Восьмою з метання молота у фіналі А була Ірина Климець (66,48 м), а Ольга Голодна з результатом 16,34 м стала 11-ю зі штовхання ядра.

Джерело: Федерація легкої атлетики України