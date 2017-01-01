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    Українка ввійшла до призової трійки півмарафону в Душанбе

    • Сьогодні, 12:04
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    Міжнародний півмарафон у Душанбе проходив 15 квітня

    Українка Юлія Шматенко  фінішувала другою на VIII Міжнародному півмарафоні в Душанбе.

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    Шматенко подолала дистанцію за 1:13.50 год. Переможницею змагань у Таджикистані стала Вікторія Полюдіна з Киргизької Республіки (1:13.19 год). Трійку призерів з національним рекордом Узбекистану замкнула Сітора Хамідова – 1:14.19 год.

    Півмарафон серед чоловіків у Таджикистані виграв ефіоп Гірма Тілахун. Його час – 1:04.58 год.

    Міжнародний півмарафон у Душанбе проходив 15 квітня, у День міста. Змагатися атлетам довелося за спеки, при температурі 30 градусів.

    Джерело: Федерація легкої атлетики України

    легкоатлетичні змагання
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