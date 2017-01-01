Українка ввійшла до призової трійки півмарафону в Душанбе
- Сьогодні, 12:04
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Міжнародний півмарафон у Душанбе проходив 15 квітня
Українка Юлія Шматенко фінішувала другою на VIII Міжнародному півмарафоні в Душанбе.
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Шматенко подолала дистанцію за 1:13.50 год. Переможницею змагань у Таджикистані стала Вікторія Полюдіна з Киргизької Республіки (1:13.19 год). Трійку призерів з національним рекордом Узбекистану замкнула Сітора Хамідова – 1:14.19 год.
Півмарафон серед чоловіків у Таджикистані виграв ефіоп Гірма Тілахун. Його час – 1:04.58 год.
Міжнародний півмарафон у Душанбе проходив 15 квітня, у День міста. Змагатися атлетам довелося за спеки, при температурі 30 градусів.
Джерело: Федерація легкої атлетики України