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    20-річний шотландський боксер помер після невдалої спроби схуднути

    • Сьогодні, 13:04
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    Шотландський боксер Джордан Коу помер під час підготовки до бою, який повинен був пройти за правилами тайського боксу

    За інформацією британського видання Daily Telegraph, 20-річний спортсмен помер в Таїланді. Трагічний випадок стався під час тренування. Як кажуть лікарі, у боксера стався серцевий напад.

    Джерело повідомляє, що боксер проводив заняття у важкому костюмі для зменшення ваги, так як йому належало виступити у ваговій категорії до 61 кілограма. До заповітної мети Коу потрібно було скинути три кілограми за кілька днів.

    Сам бій мав відбутися 26 березня. Ім'я суперника Коу преса не повідомляє.

    Джерело: Вголос

    спорт бокс
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