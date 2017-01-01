20-річний шотландський боксер помер після невдалої спроби схуднути

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Шотландський боксер Джордан Коу помер під час підготовки до бою, який повинен був пройти за правилами тайського боксу

За інформацією британського видання Daily Telegraph, 20-річний спортсмен помер в Таїланді. Трагічний випадок стався під час тренування. Як кажуть лікарі, у боксера стався серцевий напад.

Джерело повідомляє, що боксер проводив заняття у важкому костюмі для зменшення ваги, так як йому належало виступити у ваговій категорії до 61 кілограма. До заповітної мети Коу потрібно було скинути три кілограми за кілька днів.

Сам бій мав відбутися 26 березня. Ім'я суперника Коу преса не повідомляє.

Джерело: Вголос