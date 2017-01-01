Adidas вибачився за «привітання» учасників Бостонського марафону



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Вітання учасників Бостонського марафону від найбільшого виробника спортивного екіпірування Аdidas викликало хвилю обурення в соцмережах

Компанія вирішила привітати всіх учасників забігу (26 492 осіб), відіславши їм електронні листи із фразою:

«Вітаємо, ти вижив у Бостонському марафоні».

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Це повідомлення миттєво викликало масу негативних коментарів через свою двозначність. Нагадаємо, 15 квітня 2013 року на фініші Бостонського марафону з інтервалом в 12 секунд сталося два вибухи, внаслідок яких загинуло три людини і постраждало понад 280 осіб.

Таким чином, багато хто сприйняв фразу «вижив» у негативному ключі.

Пізніше компанія вибачилася перед усіма, кого образило її привітання.

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Джерело: mir-la.com