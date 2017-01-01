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    Adidas вибачився за «привітання» учасників Бостонського марафону

    • Сьогодні, 10:25
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    Вітання учасників Бостонського марафону від найбільшого виробника спортивного екіпірування Аdidas викликало хвилю обурення в соцмережах

    Компанія вирішила привітати всіх учасників забігу (26 492 осіб), відіславши їм електронні листи із фразою:

    «Вітаємо, ти вижив у Бостонському марафоні».

    adidas3

    adidas3

    Це повідомлення миттєво викликало масу негативних коментарів через свою двозначність. Нагадаємо, 15 квітня 2013 року на фініші Бостонського марафону з інтервалом в 12 секунд сталося два вибухи, внаслідок яких загинуло три людини і постраждало понад 280 осіб.

    Таким чином, багато хто сприйняв фразу «вижив» у негативному ключі.

    Пізніше компанія вибачилася перед усіма, кого образило її привітання.

    adidas4
    adidas4

    Джерело: mir-la.com

    теракт марафон
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