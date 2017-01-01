Ахметов закрив базу «Шахтаря» в Донецьку

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Керівники донецького «Шахтаря» прийняли рішення звільнити усіх працівників спортивно-трененувальної бази клубу, що знаходилася на виїзді з Донецька і мала назву СТБ Кірша - саме тут раніше базувалась команда «Шахтаря»

За інформацією джерела, СТБ Кірша до січня 2017 року утримувалася в бойовому стані і могла в будь-який момент прийняти команду.

З січня 2017-го усі працівники СТБ Кірша звільнені.

Звільненим працівникам пояснили, що в найближчі 5 років «Шахтар» до Донецька не повернеться, і робити там нічого, а легше буде цю базу з часом відбудувати, ніж утримувати в бойовому стані.

Як зазначає джерело, все цінне устаткування бази перевезли на «Донбас-Арену». Базу ж повністю законсервували. Як стверджує джерело - після вивезення цінних речей з СТБ Кірша в одне з приміщень бази заїхав батальйон так званих ополченців «ДНР».