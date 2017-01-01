«Андерлехт» не може домовитися з гравцем київського «Динамо» Теодорчиком про умови нового контракту

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Польський легіонер «Динамо», який грає в оренді в бельгійському клубі , може повернутися до Києва

Нападник Лукаш Теодорчик, який виступає на правах оренди з правом викупу за «Андерлехт», може повернутися в «Динамо» після закінчення сезону, повідомляє SportArena з посиланням на бельгійські ЗМІ. В бельгійську команду 25-річний футболіст перебрався влітку минулого року на правах оренди з правом викупу за суму близько 5 мільйонів євро. Ще в грудні бельгійські ЗМІ повідомляли, що «Андерлехт» має намір викупити поляка, який проводить блискучий сезон, і може його згодом перепродати як мінімум за 30 мільйонів євро.

Однак, незважаючи на наявність опції викупу, агент поляка Марцин Кубацкі не виключив можливості повернення свого клієнта в «Динамо" в тому випадку, якщо бельгійці не зможуть домовитися з ним за умовами особистого контракту. «Прямо зараз не впевнений, що «Андерлехт» знайде з нами порозуміння щодо заробітної плати і тривалості контракту. У цьому випадку Лукаш знову повернеться в Київ, і продавати його вже буде «Динамо», — наводить слова Кубацки Dhnet.be. Сам польський футболіст в лютому заявляв, що вже прийняв рішення про своє майбутнє, але в якому саме клубі має намір залишитися не розповів.

Лукаш Тедорчик став гравцем «Динамо» влітку 2014 року, перейшовши з «Леха» за 4 мільйони євро.

За київський клуб форвард провів 24 матчі в українській Прем'єр-лізі, забивши 10 голів, при цьому лише 6 разів виходив у стартовому складі. В «Андерлехті» поляк став головною ударною силою









Джерело: sportarena.com