Андрій Шевченко: У матчі з Хорватією перевіримо, на якому рівні перебуває збірна України
- Сьогодні, 16:24
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Головний тренер збірної України розповів про підготовку команди до матчу проти Хорватії
Головний тренер збірної України Андрій Шевченко розповів про підготовку команди до майбутнього відбіркового матчу до чемпіонату світу – 2018 проти Хорватії. «Хорватія – це гарна і сильна команда, яка показує хороший футбол. У суперника є прекрасні виконавці в середині поля, які здорово пресингують, команда добре тримає м'яч і багато забиває. Тим для нас буде цікавіше. Подивимося, на якому рівні ми перебуваємо», – сказав Шевченко.
«Атмосфера в збірній не дає нам хвилюватися. Наше завдання полягає в тому, щоб з першого тренування хлопці почали вникати, а ми проводимо досить теорії, пояснюємо принципи нашої гри, і ми будемо вимагати від них». «Новим гравцям треба дати більше інформації про нашу структуру гри, а в тренувальному процесі вже дивитися, як вони це будуть втілювати і працювати. Далі вже будемо приймати рішення. Завжди приємно, коли гравці своїм станом і бажанням змушують себе ставити в склад», - додав головний тренер збірної України.
Нагадаємо, що минулої суботи українська збірна розпочала тренувальний збір в Австрії, а вже в п'ятницю, 24 березня, проведе матч 5-го туру відбору до ЧС з хорватами. Після чотирьох турів відбору до ЧС хорвати лідирують у групі I, маючи в активі 10 очок. Україна йде на 2-му місці, відстаючи лише на два бали. При цьому на третьому місці із сімома очками йде збірна Ісландії.
Джерело: sportarena.com