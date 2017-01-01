Аргентинський форвард «Шахтаря» заявив про бажання грати за збірну України

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Густаво Бланко-Лещук може стати гравцем збірної України

Зимовий новачок донецького «Шахтаря» Густаво Бланко-Лещук розповів про своє українське коріння і плани на майбутню кар'єру

Як виявилося, Лещук готовий отримати український паспорт, щоб виступати за збірну України. Щоправда, на такий крок він піде лише в тому разі, якщо не отримає пропозицію від Аргентини.

«Я хочу грати за збірну України, у мене є велике бажання. Але у випадку, якщо не буде пропозиції від Аргентини», – сказав аргентинець.

За словами футболіста, йому з дитинства розповідали про Україну. Зазначимо, що прадід Бланко Лещука був українцем.

«Коріння моєї родини у Рівненській області. Це мамині родичі. Коли-небудь, обов'язково, з ними познайомлюся. Мені з дитинства розповідали про Україну. А я постійно стежив за кар'єрою Андрія Шевченка, коли він грав у Мілані. Якийсь невидимий зв'язок існує, адже у мене були пропозиції з Колумбії, Іспанії, Бразилії. Але сім'я порадила їхати тільки в Україну і я ні разу не пошкодував про свій вибір», – сказав Бланко Лещук.