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    Баскетбол. Форвард збірної України показав феєричну гру у США

    • Сьогодні, 11:12
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    Український центровий «Фінікс Санз» Олексій Лень провів один з найкращих матчів у сезоні Національної баскетбольної асоціації

    Команда нашого співвітчизника поступилася на виїзді «Х'юстон Рокетс» – 123:116, однак саме форвард збірної України був одним із найактивніших у складі «сонячних».

    Олексій провів на майданчику 27 хвилин. За цей час він набрав 10 очок, зробив 12 підбирань (найкращий показник у матчі) і поставив чотири блок-шоти. Зазначимо, що до кінця сезону Леню вдалося міцно закріпитися у стартовій п'ятірці.

    спорт баскетбол
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