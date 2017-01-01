Баскетбол. Форвард збірної України показав феєричну гру у США

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Український центровий «Фінікс Санз» Олексій Лень провів один з найкращих матчів у сезоні Національної баскетбольної асоціації

Команда нашого співвітчизника поступилася на виїзді «Х'юстон Рокетс» – 123:116, однак саме форвард збірної України був одним із найактивніших у складі «сонячних».

Олексій провів на майданчику 27 хвилин. За цей час він набрав 10 очок, зробив 12 підбирань (найкращий показник у матчі) і поставив чотири блок-шоти. Зазначимо, що до кінця сезону Леню вдалося міцно закріпитися у стартовій п'ятірці.