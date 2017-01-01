Біатлон. Кубок IBU. Жіночий спринт Віта Семеренко і Юлія Журавок завершили у топ-10
- Сьогодні, 17:34
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Розсилка
В естонському Отепя триває заключний етап Кубка IBU
У спринті у жінок одразу дві представниці української збірної показали результат в десятці найсильніших, пише ФБУ.
Віта Семеренко фінішувала дев'ятою з двома чистими вогневими рубежами, Юлія Журавок – десята.
Інші наші дівчата фінішували поза заліковою зоною.
Кубок IBU
8-й етап
Отепя, Естонія
Спринт
1. Анастасія Загоруйко (Росія) (0+1) 22:09.7
2. Юлія Швайгер (Австрія) (0+0) +5.8
3. Анна Нікуліна (Росія) (0+0) +7.0
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9. Віта Семеренко (Україна) (0+0) +29.7
10. Юлія Журавок (Україна) (0+0) +31.7
46. Марія Кручова (Україна) (1+2) +2:20.9
57. Яна Бондар (Україна) (2+3) +2:40.6
64. Юлія Бригинець (Україна) (1+1) +2:58.8