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    Біатлон. Кубок IBU. Жіночий спринт Віта Семеренко і Юлія Журавок завершили у топ-10

    • Сьогодні, 17:34
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    В естонському Отепя триває заключний етап Кубка IBU

    У спринті у жінок одразу дві представниці української збірної показали результат в десятці найсильніших, пише ФБУ.

    Віта Семеренко фінішувала дев'ятою з двома чистими вогневими рубежами, Юлія Журавок – десята.

    Інші наші дівчата фінішували поза заліковою зоною.

    Кубок IBU

    8-й етап

    Отепя, Естонія

    Спринт

    1. Анастасія Загоруйко (Росія) (0+1) 22:09.7
    2. Юлія Швайгер (Австрія) (0+0) +5.8
    3. Анна Нікуліна (Росія) (0+0) +7.0

    ...

    9. Віта Семеренко (Україна) (0+0) +29.7
    10. Юлія Журавок (Україна) (0+0) +31.7
    46. Марія Кручова (Україна) (1+2) +2:20.9
    57. Яна Бондар (Україна) (2+3) +2:40.6
    64. Юлія Бригинець (Україна) (1+1) +2:58.8

    спорт біатлон Кубок світу
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