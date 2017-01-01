Біатлоністка Джима – найкраща спортсменка січня в Україні
- Сьогодні, 14:31
-
Розсилка
На чемпіонаті Європи Юлія Джима завоювала повний комплект нагород
За підсумками січня Національний олімпійський комітет визнав новоспечену чемпіонку Європи з біатлону Юлію Джиму найкращою спортсменкою місяця.
Кращим тренером місяця став старший тренер жіночої біатлонної команди України Урош Велепец.
Високого визнання НОК наша олімпійська чемпіонка удостоєна завдяки блискучому виступу на європейській першості в польському Душніки-Здруй, де вона Юля завоювала повний комплект нагород.
Відзначимо, що Юлія Джима вперше отримує звання кращої спортсменки місяця в Україні.
Джерело: segodnya.ua