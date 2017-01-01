Бій Кличка вперше з 2013 року покаже російський телеканал

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Український боксер Володимир Кличко вперше після поєдинку з росіянином Олександром Повєткіним у жовтні 2013 року з’явиться на російському телеканалі

Боксерський поєдинок між українцем Володимиром Кличко (64-4, 54 КО) та британцем Ентоні Джошуа (18-0, 18 КО) за титули чемпіона світу у суперважкій вазі за версіями IBF, IBO та WBA Super, який відбудеться у ніч на 30 квітня на лондонському стадіоні «Вемблі», у прямому ефірі покаже російський федеральний загальнодоступний спортивний телеканал «Матч ТВ» Трансляція почнеться о 22:55 за московським часом.

У США найбільший боксерський поєдинок в історії Великобританії 29 квітня транслюватиме телеканал Showtime, починаючи з 16:15 за східно-американським часом.