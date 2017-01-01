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    Бій Кличко – Джошуа покажуть два телегіганти США

    • Сьогодні, 09:37
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    HBO і Showtimе змогли домовитися про спільну трансляцію поєдинку

    Поєдинок між чемпіоном світу за версією IBF в суперважкій вазі британцем Ентоні Джошуа і українцем Володимиром Кличком  покажуть два американські кабельні телеканали – HBO і Showtime.

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що власник прав на показ поєдинків Джошуа Showtime не може домовитися з HBO, який має контракт з Кличком. Судячи з усього, їм вдалося знайти спільну мову.

    Поєдинок відбудеться 29 квітня в Лондоні на стадіоні "Уемблі". На кону стоятимуть титули IBF, WBA (Super) і IBO в суперважкій вазі.

    Джерело: segodnya.ua

    Володимир Кличко бокс
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