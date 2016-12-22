Боксер Хитров на 400 грам виявився легшим за свого суперника
- Сьогодні, 00:05
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Українець проведе поєдинок проти американця Аліма за пояс WBC SilverУ Нью-Йорку пройшла процедура зважування учасників завтрашнього вечора боксу, в рамках якого відбудеться бій у середній вазі: українець Євген Хитров (14-0, 12 КО) зустрінеться з американцем Імманувелем Алімом (16-0-1, 9 КО).
На кону поєдинку стоятиме WBC Silver. Переможець стане претендентом на бій з чемпіоном світу за версією WBC.
Ваги під Хитровим показали – 71,9 кг, під Алімом – 72,3 кг.
Джерело: segodnya.ua