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    Боксер Хитров на 400 грам виявився легшим за свого суперника

    • Сьогодні, 00:05
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    Українець проведе поєдинок проти американця Аліма за пояс WBC Silver

    У Нью-Йорку пройшла процедура зважування учасників завтрашнього вечора боксу, в рамках якого відбудеться бій у середній вазі: українець Євген Хитров  (14-0, 12 КО) зустрінеться з американцем Імманувелем Алімом (16-0-1, 9 КО).

    На кону поєдинку стоятиме WBC Silver. Переможець стане претендентом на бій з чемпіоном світу за версією WBC.

    Ваги під Хитровим показали – 71,9 кг, під Алімом – 72,3 кг.

    Джерело: segodnya.ua

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