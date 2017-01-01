Британець Джошуа повернувся до тренувань, розраховуючи на другий бій з Кличком

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У штабі британця підтверджують, що в команді Володимира Кличка подають сигнали про проведення бою-реваншу

Чемпіон світу з боксу в суперважкій вазі за версіями IBF, IBO і WBA Ентоні Джошуа повернувся до активних тренувань після першого бою з українським боксером Володимиром Кличком, повідомляє Sport Arena. Національним героєм у Великобританії Джошуа став 29 квітня, коли в Лондоні на «Уемблі» в присутності 90 тисяч вболівальників пережив нокдаун, а потім атакою в 11-му раунді зупинив Володимира Кличка. Ця перемога принесла Джошуа три чемпіонські пояси, найбільший гонорар в кар'єрі і величезні перспективи. Все йде до того, що наступним суперником Джошуа знову стане Володимир Кличко, у якого є право на негайний реванш.

Ентоні не чекає, поки другий бій буде офіційно підтверджений, а наполегливо працює в тренажерному залі.





Джерело: sportarena.com