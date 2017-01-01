Чеченські футболісти побили суперника до крові під час матчу в Росії

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Чеченські студенти грали з командою Уральського федерального університету

В матчі Національної студентської ліги між командами Уральського федерального університету (Єкатеринбург) і Чеченського державного університету (Грозний) стався конфлікт, який закінчився побиттям гравцями чеченської команди суперника.

«На 73-й хвилині матчу на полі почалася сутичка між гравцями. Після неї почалася масова бійка, в результаті якої постраждали відразу кілька гравців команди екатеринбурского вузу», - пише видання.

Одного з постраждалих госпіталізували, у нього закрита черепно-мозкова травма та перелом носа.