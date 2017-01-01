Чемпіон Australian Open 2016 зізнався у договірному матчі

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Олівер Андерсон навмисно програв один сет супернику

Чемпіон юніорського Australian Open 2016 19-річний австралієцьвизнав свою провину за звинуваченням в участі у договірному матчі. Андерсон постав перед судом і зізнався в тому, що погодився здати сет в матчі першого кола на "Челленджері" в Австралії.

Андерсон грав з Харрісоном Ломбе, який в рейтингу стояв на 900 рядків нижче нього. Спільник Андерсона поставив 2 000 доларів на те, що той програє перший сет (з коефіцієнтом - 7,00). У підсумку в першому сеті Андерсон виграв чотири гейми, а потім віддав свою подачу, виконавши кілька незвичайних подвійних помилок.

Спочатку спільник намагався поставити 10 000 доларів, але букмекер, який повідомив в поліцію про незвичайні ставки, відмовився прийняти ставку. Крім того, компанія відмовилася прийняти ставку в розмірі 13 000 доларів США на те, що Андерсон переможе в трьох сетах.

При винесенні вироку суд врахував, що Андерсон раніше ніколи не робив нічого подібного і відчував щире каяття. У підсумку йому був призначений випробувальний термін тривалістю два роки. Крім того, він повинен виплатити суду 500 доларів.

Які заходи у цій справі ухвалить ITF, поки невідомо. До закінчення розслідування Андерсон тимчасово дискваліфікований.

Джерело: segodnya.ua