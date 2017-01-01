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    Чемпіон з кікбоксингу загинув під час теракту в Санкт-Петербурзі

    • Сьогодні, 09:35
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    Спортсмен Денис Петров їхав у метро на тренування

    Однією з жертв теракту в метро Санкт-Петербурга в понеділок виявився чемпіон Росії з рукопашного бою і тренер Денис Петров.

    "Він їхав на тренування в метро, але так і не доїхав. Він був дуже хорошою людиною, його дуже любили діти, вони з задоволенням бігли на тренування. Таких спортсменів, як він, дуже мало, у нього було велике майбутнє", – повідомила колега загиблого спортсмена Олена.

    Загиблий мав титул чемпіона Росії з рукопашного бою, також ставав чемпіоном Санкт-Петербурга і Ленінградської області з рукопашного бою та кікбоксингу, був володарем коричневого поясу з карате.

    Вдень 3 квітня на перегоні між станціями "Сінна площа" та "Технологічний інститут-2" петербурзького метро стався вибух. Ще одному вибуху на станції "Площа Повстання" вдалося запобігти завдяки своєчасному виявленню вибухового пристрою. За останніми даними, в результаті вибуху 14 людей загинули, 49 постраждалих перебувають у лікарнях.

    Джерело: segodnya.ua

    кікбоксинг смерть
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