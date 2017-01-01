Чемпіонат України: «Зоря» завдала поразки «Волині», а «Дніпро» виявився сильнішим за «Сталь»

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Сьогодні було зіграно два матчі у 30-му турі чемпіонату України

Кропивницька "Зоря" в стартовому матчі 30-го туру чемпіонату України на своєму полі обіграла луцьку "Волинь".



Обидва голи були забиті після перерви – спочатку рахунок в матчі відкрив Адерінсола Есеола, а під завісу поєдинку Артем Сітало подвоїв перевагу господарів поля.



Відзначимо, що команда Віталія Кварцяного програла п'ятий матч поспіль. "Волинь" раніше втратила всі шанси на збереження прописки в Прем'єр-лізі. Нагадаємо, за рішенням ФІФА клуб був позбавлений шести очок.



"Зоря" – "Волинь" – 2: 0

Голи: Есеола (68), Сітало (82)



"Зоря": Ліплення, Фатєєв, Маткобожик, Кучеренко, Сітало, Полегенько (Щедрий, 86), Загальский (Акименко, 88), Драченко, Дрішлюк, Збунь, Есеола (Priadun, 86).



"Волинь": Марчук, Марушка, Мелінішін, Никитюк (Горопевшек, 34), Герасим'юк (Ільницький, 46), Тетеренке, Шаповал, Ляшенко, Романюк, Котюн (Трикоша, 76), Петров.



Попередження: Есеола (21), Марушка (42), Горопевшек (45), Котюн (45), Ільницький (48), Ляшенко (58), Драченко (77).

"Дніпро" в матчі 30-го туру чемпіонату України на виїзді з мінімальним рахунком обіграв "Сталь" з Кам'янського.



Єдиний гол перед самою перервою забив Денис Баланюк.



Дніпряни наблизилися до рятівного 10-го місця на відстань в два бали, однак "Карпати" мають гру в запасі.



"Сталь" – "Дніпро" – 0: 1

Гол: Баланюк (41)



"Сталь": Паньків, Іщенко (Кравченко, 46), Пашаєв (Климчук, 46), Шабанов, да Сілва, Карасюк, Малакян, Стаменкович, Васін (Задерака, 46), Карікарі, Дебелко.



"Дніпро": Лунін, Сваток, Нагієв, Влад, Чеберко, Кочергін (Назарін, 90), Вакулко, Довбік (Польовий, 76), Когут, Баланюк (Кожушко, 83), Лопирьонок.



Попередження: Стаменкович (10), Шабанов (54), Влад (68), Климчук (86).

Джерело: segodnya.ua