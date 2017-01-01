Чоловіча збірна України виграла золото на чемпіонаті світу з шашок-100 в бліці

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В активі українця Юрія Анікєєва одразу дві медалі - командне золото та індивідуальне срібло

Каскадом нагород відзначилися українські спортсмени в одному з найпрестижніших інтелектуальних видів спорту - міжнародних шашках, в якому в останні роки домінували спортсмени Росії.

9 травня, в останній день чемпіонату світу з шашок-100 в бліці, який проходив у турецькому Ізмірі, чоловіча збірна України у складі харків'янина Юрія Анікєєва і дніпрянина Артема Іванова завоювала перше місце.

Крім того, індивідуальною нагородою в цьому ж вигляді шашок відзначився Юрій Анікєєв, який став срібним призером першості планети. Перше місце у найшвидшій з шашкових програм - бліці - 5 хвилин на партію посів Жан-Марк Нджофанг з Камеруну. Українець Юрій Анікєєв впевнено завоював срібло, випередивши багаторазового чемпіона світу з Росії Олексія Чижова.



Підтримала медальний темп і жіноча команда України у бліці. Українки Ольга Балтажі і Вікторія Мотричко завершили командні змагання зі срібною нагородою.





Джерело: УНІАН