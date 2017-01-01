Держава буде фінансувати підготовку легкоатлетів згідно їх спортивного рейтингу

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Затверджено розподіл бюджетного фінансування на підготовку легкоатлетів на 2017 рік

Виконком ФЛАУ затвердив рейтинг ефективності спортсменів національної збірної легкої атлетики, представлений державним тренером В’ячеславом Тиртишником.

Згідно з цим рейтингом, за результатами виступів українських легкоатлетів на офіційних змаганнях 2016 року, буде розподілятися бюджетне фінансування підготовки атлетів у 2017 році. До уваги братимуться три найкращі результати в очковому еквіваленті. Бали нараховуються на системою, з якою можна ознайомитися за ЦИМ посиланням.

У 2017 році бюджетним фінансуванням передбачено виділення 15 580 000 гривень на участь легкоатлетів в навчально-тренувальних зборах. За рішенням Виконкому ФЛАУ, 75 відсотків цієї суми буде розподілено між атлетами, які набрали в рейтингу за підсумками виступів у 2016 році 100 та більше балів. З повними розрахунками розподілу бюджетних коштів між членами штатної збірної команди України з легкої атлетики можна ознайомитися за ЦИМ посиланням.

Ще 25% загального обсягу коштів, передбачених на проведення НТЗ, залишаються на витрати, за рішенням головної тренерської ради, на елітних та перспективних спортсменів, спортсменів, які були травмовані чи перебували у декретній відпустці.