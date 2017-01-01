  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    «Динамо» може продати Віду за 10 мільйонів євро

    • 3 Сiчня, 19:55
    • Розсилка

    Італійський «Торіно» веде переговори з українським клубом

    Італійський «Торіно» хоче підсилитися захисником «Динамо» Домагоем Відою, повідомляє Tuttomercatoweb. У свою чергу, київський клуб готовий відпустити гравця в Італії за 10 млн євро.

    Альтернативним варіантом посилення для італійців є Йозо Шимунович з «Селтіка». Раніше у придбанні 27-річного хорвата також висловлювали зацікавленість турецькі «Бешикташ» і «Галатасарай».

    Джерело: Tribuna.com

    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ