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Клуб буде покарано за поведінку вболівальників у матчі з донецьким «Шахтарем»

Київське «Динамо» проведе перший матч української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2017/18 без глядачів. Клуб буде покарано за поведінку вболівальників у матчі з донецьким «Шахтарем», який відбувся 21 квітня на НСК «Олімпійський» у рамках 26 туру УПЛ.

Поєдинок завершився поразкою команди Сергія Реброва з рахунком 0:1. Під час матчу ультрас киян провели акцію «100% білий», вболівальники були одягнені в білу одежу. Частина фанатів «Динамо» одягла ковпаки Ку-клукс-клану, а один з них був помічений із зображенням свастики на головному уборі.

«Шахтар» за підсумками цього матчу також було оштрафовано за незадовільну поведінку власних фанатів. Нагадаємо, раніше контрольно-дисциплінарний комітет Федерації футболу України прийняв рішення покарати київське «Динамо» за виїзний матч проти кропивницької «Зірки».

Джерело: football.ua