«Динамо» – «Шахтар»: букмекери назвали фаворита фіналу Кубка України
- Сьогодні, 16:49
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Букмекери впевнені в перемозі «Шахтаря»
Сьогодні в Харкові о 21:00 відбудеться фінальний матч Кубка України між столичним «Динамо» та донецьким «Шахтарем». Всі букмекерські контори надають перевагу донецкому клубу.
Кубок України. Фінал. Прогноз букмекерів
Unibet вірить в перемогу «Шахтаря» - 1.90, коефіцієнт на нічию - 3.30, на перемогу «Динамо» - 4.05.
Практично ідентичні розклади у William Hill:
на перемогу «Динамо» - 3.60
на нічию - 3.25
на перемогу «гірників» - 1.83
Фаворит також не має сумнівів на рахунок переваги команди Фонсеки - 1.75, перемога киян 3.65, нічия - 4.85
Такої ж думки і Парі-Матч:
4.20 - на команду Реброва
3.65 - на нічию
на перемогу «Шахтаря» - 1.85
У перемогу «Динамо» не вірить і МЛС:
перемога «оранжево-чорних» - 1.84
нічия 3.24
перемога киян - 3.84
Favbet віддає перевагу «Шахтарю». Поставивши на перемогу донецької команди, виграш буде помножений на 1.75, коефіцієнт на нічию - 3.65, перемога «Динамо» - 4.85
Фортуна Live пропонує наступні коефіцієнти: перемога «Динамо» 3.96, нічия 3.28, перемога «Шахтаря» 1.84
Джерело: ua-football.com