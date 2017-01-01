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    «Динамо» – «Шахтар»: букмекери назвали фаворита фіналу Кубка України

    • Сьогодні, 16:49
    • Розсилка
    UA-Footbal

    Букмекери впевнені в перемозі «Шахтаря»

    Сьогодні в Харкові о 21:00 відбудеться фінальний матч Кубка України між столичним «Динамо» та донецьким «Шахтарем». Всі букмекерські контори надають перевагу донецкому клубу.

    Кубок України. Фінал. Прогноз букмекерів

    Unibet вірить в перемогу «Шахтаря» - 1.90, коефіцієнт на нічию - 3.30, на перемогу «Динамо» - 4.05.

    Практично ідентичні розклади у William Hill:

    на перемогу «Динамо» - 3.60
    на нічию - 3.25
    на перемогу «гірників» - 1.83  

    Фаворит також не має сумнівів на рахунок переваги команди Фонсеки - 1.75, перемога киян 3.65, нічия - 4.85

    Такої ж думки і Парі-Матч:

    4.20 - на команду Реброва
    3.65 - на нічию
    на перемогу «Шахтаря» - 1.85

    У перемогу «Динамо» не вірить і МЛС:

    перемога «оранжево-чорних» - 1.84
    нічия 3.24
    перемога киян - 3.84

    Favbet віддає перевагу «Шахтарю». Поставивши на перемогу донецької команди, виграш буде помножений на 1.75, коефіцієнт на нічию - 3.65, перемога «Динамо» - 4.85

    Фортуна Live пропонує наступні коефіцієнти: перемога «Динамо» 3.96, нічия 3.28, перемога «Шахтаря» 1.84

    Джерело: ua-football.com

    Кубок України «Динамо» «Шахтар»
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