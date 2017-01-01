«Динамо» – «Шахтар»: букмекери назвали фаворита фіналу Кубка України

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UA-Footbal

Букмекери впевнені в перемозі «Шахтаря»

Сьогодні в Харкові о 21:00 відбудеться фінальний матч Кубка України між столичним «Динамо» та донецьким «Шахтарем». Всі букмекерські контори надають перевагу донецкому клубу.

Кубок України. Фінал. Прогноз букмекерів

Unibet вірить в перемогу «Шахтаря» - 1.90, коефіцієнт на нічию - 3.30, на перемогу «Динамо» - 4.05.

Практично ідентичні розклади у William Hill:

на перемогу «Динамо» - 3.60

на нічию - 3.25

на перемогу «гірників» - 1.83

Фаворит також не має сумнівів на рахунок переваги команди Фонсеки - 1.75, перемога киян 3.65, нічия - 4.85

Такої ж думки і Парі-Матч:

4.20 - на команду Реброва

3.65 - на нічию

на перемогу «Шахтаря» - 1.85

У перемогу «Динамо» не вірить і МЛС:

перемога «оранжево-чорних» - 1.84

нічия 3.24

перемога киян - 3.84

Favbet віддає перевагу «Шахтарю». Поставивши на перемогу донецької команди, виграш буде помножений на 1.75, коефіцієнт на нічию - 3.65, перемога «Динамо» - 4.85

Фортуна Live пропонує наступні коефіцієнти: перемога «Динамо» 3.96, нічия 3.28, перемога «Шахтаря» 1.84

Джерело: ua-football.com