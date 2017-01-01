«Динамо» відпустить Сидорчука у «Фенербахче» мінімум за 10 мільйонів євро

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Кияни відкинули пропозицію турецького клубу про оренду півзахисника

Турецькі ЗМІ продовжують «розгойдувати» тему щодо можливого переходу півзахисника київського «Динамо» Сергія Сидорчука у стамбульський «Фенербахче».

Слідом за інформацією про те, що «канарки» хочуть орендувати 25-річного футболіста, вчора на сайті futbolarena.com з'явилася публікація про те, що «Динамо» категорично відкинуло варіант з орендою, а на випадок повноцінного трансферу повідомило турецькому клубу суму відступних за цього виконавця: 10 млн євро.

Джерело також повідомляє, що «Фенербахче» спробував збити ціну на Сидорчука, на що «Динамо» відповіло відмовою. За твердженням видання, такий поворот, по суті, ставить хрест на трансфері динамівця, оскільки запитувана сума відступних є непідйомною для «Фенербахче».

Нагадаємо, минулого тижня «Фенербахче» завершив угоду з оренди півзахисника донецького «Шахтаря» Олександра Караваєва.

Джерело: Сегодня