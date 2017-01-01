«Динамо» вперше обіграло «Шахтар» в поточному чемпіонаті України

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Ярмоленко оформив дубль і вийшов в лідери гонки бомбаріров чемпіонату

Київське «Динамо» в 31-му турі чемпіонату України здобуло перемогу над донецьким «Шахтарем» в Харкові.

Так як матч не мав турнірного значення, Паулу Фонсека вирішив випустити на поле резервний склад. У Реброва ж вийшли найсильніші.

Кияни відкрили рахунок на 20-й хвилині зустрічі, коли помилкою в захисті «гірників» скористався Денис Гармаш.

Цей гол, до речі, став для динамівців першим в ворота «Шахтаря» у 2017 році. До цього гірники тричі обіграли киян з однаковим рахунком 1: 0.

Утримувати перевагу гостям вдалося всього три хвилини - Алан Патрік зважився на дальній удар і влучив точно в кут воріт Коваля.

До кінця першого тайму «Шахтар» створив ще кілька небезпечних моментів біля воріт «Динамо», кияни ж нічим відповісти не зуміли.

Другий тайм почався з гола у виконанні Андрія Ярмоленко з пенальті, проте вже через кілька хвилин Дентіньо реалізував вихід один на один і знову зрівняв рахунок на табло.

Останнє слово в матчі залишилося за капітаном киян - Ярмоленко відгукнувся на передачу від Морозюка і вже з гри переграв Шевченка.

Кияни вперше в поточному чемпіонаті України обіграли «Шахтар», скоротивши відставання в турнірній таблиці до 15 очок.

«Шахтар» - «Динамо» - 2: 3

Голи: Алан Патрік (23), Дентіньо (58) - Гармаш (20), Ярмоленко (52, пен, 71)

«Шахтар»: Шевченко, Кривцов, Ордець, Бутко, Азеведо, Танковскій, Дентіньо, Алан Патрік (Бернард, 84), Коваленко (Тайсон, 75), Зубков (Марлос, 69), Феррейра.

«Динамо»: Коваль, Кадар, Віда, Антунеш (Очигава , 88), Морозюк, Гармаш (Циганков, 62), Сидорчук, Ярмоленко, Рибалка(Шепелєв, 62), Пантич, Бесєдін.

Попередження: Гармаш (34), Танковскій (63), Антунеш (88), Шепелев (90), Марлос (90).

Джерело: segodnya.ua