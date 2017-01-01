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    «Динамо» здобуло вольову перемогу над «Зорею»

    • Сьогодні, 16:16
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    Підопічні Сергія Реброва з мінімальною перевагою обіграли луганчан в Запоріжжі

    Київське "Динамо" в 19-му турі чемпіонату України на виїзді переграло луганську "Зорю" і взяло у суперника реванш за поразку в першому колі.

    У стартовому складі киян вийшло відразу два дебютанти - 19-річний Володимир Шепельов і сербський новачок Александар Пантич. Томаш Кадар провів матч на лаві запасних. У другому таймі на полі з'явився ще один дебютант киян Роман Яремчук.

    "Зоря" відкрила рахунок вже на четвертій хвилині зустрічі - Бонавентуре виявився спритним у штрафному майданчику киян і майже в шпагаті проштовхнув м'яч повз Рудько.

    Киянам щоб зрівняти рахунок знадобилося всього 10 хвилин. Ярмоленко віддав  пас в штрафну на Буяльського, той зробив простріл в центр воротарської зони, звідки Гармаш спокійно розстріляв ворота Шевченка.

    В середині першої половини гри травму отримав Бонавентуре і покинув стадіон на автомобілі швидкої допомоги. А через хвилину кияни вийшли вперед. Морозюк зробив простріл на ближню штангу, а Беседін в боротьбі із захисником встиг вставити ногу і переправити м'яч у ворота.

    У  залишившийся час матчу динамівці спокійно контролювали хід поєдинку і створили ще кілька небезпечних моментів, але забити більше командам не вдалося.

    А закінчувала поєдинок "Зоря" в меншості - Опанасенко відверто руками схопив на фланзі Циганкова і отримав друге попередження.

    "Зоря" - "Динамо" - 1: 2
    Голи: Бонавентуре (4) - Гармаш (14), Бесєдін (29)

    "Зоря": Шевченко, Опанасенко, Форстер, Сухоцький, Чечер, Петряк, Чайковський (Гречишкін, 72), Харатін, Любенович, Бонавентуре (Кулач, 28), Пауліньо (Ліпартія, 61).

    "Динамо": Рудько, Пантич, Віда, Антунеш, Морозюк, Буяльський (Корзун, 75), Гармаш, Шепельов, Ярмоленко, Беседін (Яремчук, 84), Гонсалес (Циганков, 68).

    Попередження: Віда (25), Опанасенко (51), Любеновіч (60).

    Вилучення: Опанасенко (86)

    Джерело: segodnya.ua
    футбол «Динамо»
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