«Динамо» здобуло вольову перемогу над «Зорею»

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Підопічні Сергія Реброва з мінімальною перевагою обіграли луганчан в Запоріжжі

Київське "Динамо" в 19-му турі чемпіонату України на виїзді переграло луганську "Зорю" і взяло у суперника реванш за поразку в першому колі.

У стартовому складі киян вийшло відразу два дебютанти - 19-річний Володимир Шепельов і сербський новачок Александар Пантич. Томаш Кадар провів матч на лаві запасних. У другому таймі на полі з'явився ще один дебютант киян Роман Яремчук.



"Зоря" відкрила рахунок вже на четвертій хвилині зустрічі - Бонавентуре виявився спритним у штрафному майданчику киян і майже в шпагаті проштовхнув м'яч повз Рудько.



Киянам щоб зрівняти рахунок знадобилося всього 10 хвилин. Ярмоленко віддав пас в штрафну на Буяльського, той зробив простріл в центр воротарської зони, звідки Гармаш спокійно розстріляв ворота Шевченка.



В середині першої половини гри травму отримав Бонавентуре і покинув стадіон на автомобілі швидкої допомоги. А через хвилину кияни вийшли вперед. Морозюк зробив простріл на ближню штангу, а Беседін в боротьбі із захисником встиг вставити ногу і переправити м'яч у ворота.



У залишившийся час матчу динамівці спокійно контролювали хід поєдинку і створили ще кілька небезпечних моментів, але забити більше командам не вдалося.



А закінчувала поєдинок "Зоря" в меншості - Опанасенко відверто руками схопив на фланзі Циганкова і отримав друге попередження.



"Зоря" - "Динамо" - 1: 2

Голи: Бонавентуре (4) - Гармаш (14), Бесєдін (29)



"Зоря": Шевченко, Опанасенко, Форстер, Сухоцький, Чечер, Петряк, Чайковський (Гречишкін, 72), Харатін, Любенович, Бонавентуре (Кулач, 28), Пауліньо (Ліпартія, 61).



"Динамо": Рудько, Пантич, Віда, Антунеш, Морозюк, Буяльський (Корзун, 75), Гармаш, Шепельов, Ярмоленко, Беседін (Яремчук, 84), Гонсалес (Циганков, 68).



Попередження: Віда (25), Опанасенко (51), Любеновіч (60).



Вилучення: Опанасенко (86)



