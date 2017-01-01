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    Долгополов опустився на одну сходинку в рейтингу ATP

    • Сьогодні, 15:57
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    Перша ракетка України тепер посідає 63-тє місце в рейтингу тенісистів-професіоналів

    В оновленому рейтингу Асоціації тенісистів-професіоналів (ATP) перша ракетка України Олександр Долгополов, який у першому матчі року програв Рафаелю Надалю, опустився на одну позицію: з 62-го на 63-тю сходинку.

    Ще один українець, Ілля Марченко, який поступився на старті сезону Іво Карловичу, втратив 19 позицій, займає тепер 93-тє місце.

    Сергій Стаховський також втратив одну позицію, змістившись зі 109-ї на 110-ту сходинку.

    У першій п'ятірці змін не відбулося – рейтинг, як і раніше, очолює британець Енді Маррей.

    Джерело: sport.ua

    теніс Олександр Долгополов
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