Долгополов опустився на одну сходинку в рейтингу ATP

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Перша ракетка України тепер посідає 63-тє місце в рейтингу тенісистів-професіоналів

В оновленому рейтингу Асоціації тенісистів-професіоналів (ATP) перша ракетка України, який у першому матчі року програв Рафаелю Надалю, опустився на одну позицію: з 62-го на 63-тю сходинку.

Ще один українець, Ілля Марченко, який поступився на старті сезону Іво Карловичу, втратив 19 позицій, займає тепер 93-тє місце.

Сергій Стаховський також втратив одну позицію, змістившись зі 109-ї на 110-ту сходинку.

У першій п'ятірці змін не відбулося – рейтинг, як і раніше, очолює британець Енді Маррей.

Джерело: sport.ua