  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Долгополов пройшов до другого кола в Індіан-Уеллсі

    • Сьогодні, 09:27
    • Розсилка

    Українець вперше здобув перемогу над сербом Віктором Троіцькі

    Перша ракетка України Олександр Долгополов  подолав перше коло на турнірі серії WTA Mandatory в Індіан-Уеллсі, обігравши в двох сетах Віктора Троїцькі - 6: 1, 6: 4.

    Матч тривав 1 годину і 10 хвилин. За цей час український тенісист 9 разів подав навиліт, одного разу допустив подвійну помилку, а також успішно реалізував 4 брейк-поінта з 6. Його суперник, в свою чергу, зробив 3 рази ейс, тричі помилився при введенні м'яча в гру і записав на свій рахунок лише один брейк.

    Це перша перемога Долгополова над 39-ю ракеткою світу. Раніше тенісисти зустрічалися двічі: в 2010 році в Нью-Хейвені і в 2011 - на Roland Garros.

    У наступному турі турніру категорії Masters українець зіграє з 28-м номером кваліфікації Філіпом Кольшрайбером з Німеччини.

    Джерело: xsport.ua

    теніс Олександр Долгополов
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ