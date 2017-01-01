Долгополов пройшов до другого кола в Індіан-Уеллсі

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Українець вперше здобув перемогу над сербом Віктором Троіцькі

Перша ракетка Україниподолав перше коло на турнірі серії WTA Mandatory в Індіан-Уеллсі, обігравши в двох сетах Віктора Троїцькі - 6: 1, 6: 4.

Матч тривав 1 годину і 10 хвилин. За цей час український тенісист 9 разів подав навиліт, одного разу допустив подвійну помилку, а також успішно реалізував 4 брейк-поінта з 6. Його суперник, в свою чергу, зробив 3 рази ейс, тричі помилився при введенні м'яча в гру і записав на свій рахунок лише один брейк.

Це перша перемога Долгополова над 39-ю ракеткою світу. Раніше тенісисти зустрічалися двічі: в 2010 році в Нью-Хейвені і в 2011 - на Roland Garros.

У наступному турі турніру категорії Masters українець зіграє з 28-м номером кваліфікації Філіпом Кольшрайбером з Німеччини.

Джерело: xsport.ua