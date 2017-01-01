Долгополов виграв матч першого кола тенісного турніру в Аргентині

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Наш спортсмен переміг Янко Тіпсаревича з Сербії

У Буенос-Айресі (Аргентина) відбувся матч першого кола тенісного турніру Argentina Open серії ATP World Tour 250, в якому Олександр Долгополов обіграв Янко Тіпсаревича з Сербії, повідомляє Великий теніс України. Матч завершився з рахунком 6:3, 6:3.

Через дощ початок цього поєдинку було відкладено більш, ніж на півтори години. Українцю для перемоги вистачило одного брейку у першій партії і двох - у другому сеті. Матч тривав 1 годину 12 хвилин. У наступному колі нашому тенісистові буде протистояти другий сіяний Пабло Куевас (№22 у рейтингу АТР). Раніше суперники вже зустрічалися на аргентинських кортах: в 2014-му році Долгополов святкував перемогу в Буенос-Айресі з рахунком 6-3 4-6 7-6(5).