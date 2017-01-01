Долгополов виграв у іспанця Ферреро у першому колі тенісного турніру в Ріо-де-Жанейро

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Матч завершився з рахунком 6:4, 6:4

У столиці Олімпійських ігор-2016 бразильському Ріо-де-Жанейро відбулися матчі першого кола тенісного турніру Rio Open by Claro, в одному з яких українець Олександр Долгополов переграв Давіда Феррера з Іспанії, повідомляє офіційний сайт змагань. Матч завершився з рахунком 6:4, 6:4. Суперники провели на корті 1 годину 22 хвилини.

За цей час Долгополов зробив 5 ейсів (проти одного у суперника), 5 подвійних помилок - стільки ж у Феррера, і подав 44 відсотки вдалих перших подач проти 52 відсотків у іспанця. У другому колі найкращий український тенісист згідно світовому рейтингу (50) буде протистояти Хорассіо Себаллосу з Аргентини. Турнір у Ріо проходить з 20 по 26 лютого.