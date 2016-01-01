Допінговий скандал: президент МОК анонсував нові санкції проти Росії



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Президент Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах анонсував у своєму новорічному зверненні нові санкції проти Росії. Він також розповів про ті заходи, які вживатимуть за результатами доповіді Макларена про застосування допінгу в РФ

За його словами, відповідь МОК підготують дві спеціально створенні комісії, які нададуть право висловитись всім сторонам, пише Deutsche Welle.

«Після цього МОК вживе відповідних заходів та запровадить санкції», - пообіцяв Бах. Робота Річарда Макларена триватиме та буде розширена, адже спочатку він не мав повноважень на перевірку всіх проб російських спортсменів, пообіцяв Бах.

За словами президента МОК, тепер повторно перевірять всі 254 проби російських спортсменів, взяті на Олімпіаді в Сочі 2014 року, а також всі проби російських атлетів, які брали участь в Олімпійських іграх 2012 року в Лондоні.







Джерело: УНІАН