Дворазовому олімпійському чемпіону зі стрільби на 10 років заборонили використовувати зброю

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Спортсмена затримали за водіння у п'яному вигляді та носіння вогнепальної зброї

Дворазовому олімпійському чемпіону зі стрільби австралійцю Майклу Даймонду заборонили використовувати зброю у найближчих 10 років.

У травні Даймонда було затримано за водіння у нетверезому стані та за носіння вогнепальної зброї. Через це спортсмен пропустив Ріо-2016.

Тепер суд дав Даймонду рік ув'язнення умовно і 10-річну заборону на використання зброї.

Даймонд ставав олімпійським чемпіоном на Іграх 1996 року в Атланті і 2000 року в Сіднеї. Також на його рахунку чотири золоті медалі чемпіонатів світу.

Джерело: segodnya.ua