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    Дворазовому олімпійському чемпіону зі стрільби на 10 років заборонили використовувати зброю

    • Сьогодні, 13:28
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    Спортсмена затримали за водіння у п'яному вигляді та носіння вогнепальної зброї

    Дворазовому олімпійському чемпіону зі стрільби австралійцю Майклу Даймонду заборонили використовувати зброю у найближчих 10 років.

    У травні Даймонда було затримано за водіння у нетверезому стані та за носіння вогнепальної зброї. Через це спортсмен пропустив Ріо-2016.

    Тепер суд дав Даймонду рік ув'язнення умовно і 10-річну заборону на використання зброї.

    Даймонд ставав олімпійським чемпіоном на Іграх 1996 року в Атланті і 2000 року в Сіднеї. Також на його рахунку чотири золоті медалі чемпіонатів світу.

    Джерело: segodnya.ua

    Олімпійські Ігри
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